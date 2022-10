El titular de la Segob habló hoy ante el Congreso de Sinaloa para pedir su apoyo para avalar la reforma que dejará a la Guardia Nacional bajo el control de la Sedena. Ayer, el estado de Oaxaca se convirtió en la primera entidad en hacerlo.

Ciudad de México de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, defendió la presencia del Ejército en las calles y criticó a quienes con una mano piden a gritos que las Fuerzas Armadas los ayuden en tareas de seguridad y con la otra les niegan esa posibilidad a los mexicanos.

El Secretario sostuvo que quienes votaron en contra de la reforma para extender el despliegue de las Fuerzas Armadas hasta 2028 actuaron con egoísmo, colocando por delante sus intereses políticos.

“Así como las fuerzas armadas ayudaron para mantener la seguridad pública, él debió haber sido recíproco, no debía actuar con egoísmo; antepusieron el interés político y eso no se vale. A mí me tocó platicar con casi todos los grupos parlamentarios, me tocó platicar con los gobernadores y entre todos se construyó este documento que ustedes van analizar y como decimos los tabasqueños, nuestro pecho no es bodega, pues les diría que qué lástima me da que detrás de muchos que ejercen tareas de gobierno prevalezca la hipocresía”, mencionó.