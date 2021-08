Baja California, 12 de agosto.- “Era la única forma de salvar al mundo”, dijo el estadunidense Matthew Taylor Coleman tras ser detenido por el asesinato de sus dos pequeños hijos, cuyos cuerpos abandonó en Playas de Rosarito, Baja California.

El fiscal de Baja California, Hiram Sánchez Zamora, informó que el jueves 11 de agosto, el fundador de una escuela de surf se entregó a las autoridades en la entrada de San Ysidro, en Tijuana, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Ante la Corte Federal de Los Ángeles, California, Matthew señaló que su hija de un año y su niño de tres años “eran unos monstruos”, porque tenían “ADN de serpiente”, el cual se los había transmitido su madre.

De acuerdo con las autoridades de la ciudad californiana y el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), el surfista contó que sabía lo del ADN de sus hijos porque fue “iluminado por teorías de conspiración de QAnon e Illuminati”.

La noche del pasado 7 de agosto, Matthew Taylor Coleman llegó a un hotel de Rosarito y durante la madrugada del lunes, abandonó el lugar junto con los menores y dos maletas.

Horas más tarde, fueron hallados los cuerpos de los niños entre matorrales en las inmediaciones del rancho El Descanso.

El sujeto reveló que disparó a sus hijos con una “pistola de pesca submarina” en el pecho, luego los apuñaló en varias ocasiones con una estaca hasta dejarlos sin vida. Hiram Sánchez informó que la niña recibió 12 puñaladas, y el pequeño 17.

Matthew, de 40 años, reconoció que estuvo mal lo que hizo, sin embargo, argumentó que cometió el doble homicidio porque “era la única forma de salvar al mundo”.

Insistió en que “visiones y señales” lo impulsaron a terminar con la vida de los dos pequeños, cuyos cuerpos permanecerán en territorio mexicano hasta que el Consulado de Estados Unidos en Tijuana concluya los trámites correspondientes.

Matthew Taylor Coleman drove to Mexico with his 1- and 3-year-old kids to murder them, the FBI says.

He told the FBI he was "enlightened by QAnon."

He said his wife passed "serpent DNA onto his children" and he was "saving the world from monsters."

Story coming with @anblanx. pic.twitter.com/dPF5xyTdVD

— Ben Collins (@oneunderscore__) August 11, 2021