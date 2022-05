El huracán Agatha tocó tierra en el sur de México este lunes, según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El huracán Agatha tocó tierra justo al oeste de Puerto Ángel en el sur de México, según el Centro Nacional de Huracanes. Al tocar tierra el lunes por la tarde, Agatha era un huracán de categoría 2 con vientos de 168 km/h. Agatha continuará produciendo fuertes vientos, marejadas ciclónicas peligrosas y lluvias torrenciales a medida que avanza lentamente hacia el interior durante las próximas 24 horas.

Desde que comenzó el registro en 1949, este es el huracán más fuerte que ha tocado tierra en mayo a lo largo de la costa del Pacífico de México, dice el CNH.

4pm CDT 30 May – #Hurricane #Agatha has made landfall just west of Puerto Angel, Mexico, with maximum sustained winds of 105 mph.

Since record keeping began in 1949, this is the strongest hurricane to make landfall in May along the Pacific coast of Mexico. pic.twitter.com/dUraseRoDe

