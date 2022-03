Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), pidió a algunos actores políticos en el país a que “jueguen derecho” y se conduzcan en base a las reglas que ellos mismos propusieron para la Revocación de Mandato.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el estado de Quintana Roo, Córdova Vianello detalló que si hay una prohibición de propaganda para la consulta de Revocación de Mandato es porque así se encuentra en la Constitución.

Hago un llamado a los actores político para que se conduzcan con base en las reglas, que se conduzcan con lealtad con las reglas democrática, que acaten las reglas que ellos pusieron”, dijo.

“Si hay una prohibición de propaganda de revocación de mandato es porque así lo pusieron y lo pactaron las fuerzas políticas en la Constitución y la ley, no se vale decir que nos e conocen las reglas o que el INE está actuando o sobreactuando en la aplicación de las mismas”, agregó.

“La prohibición de propaganda gubernamental y consecuentemente de promover logros de gobierno la pusieron los legisladores en la Constitución y no se vale, porque es una falta de respeto a la ciudadanía, que se vulneren esas reglas, juguemos derecho es el llamado del INE”, refirió.

El consejero presidente del INE apuntó que es completamente falso quien afirme que no se le de promoción a la consulta revocatoria.

“Es falso quien haya que diga que el INE no promueve esta revocación o que no la quiere. Es falso que el INE no haya querido instalar todas las casillas, paradójicamente quienes promueven este ejercicio impidieron que se instalaron, así que la Revocación de mandato va”, destacó.

Las declaraciones de Lorenzo Córdova surgen luego de que el jueves diputados de Morena y sus aliados aprobaron en ‘fast track‘ un decreto para establecer que la difusión de la revocación de mandato no sea considerada propaganda gubernamental.

#ÚltimaHora 268 votos a favor, 213 en contra y 0 abstenciones. Aprueban, en lo general, el decreto que interpreta el alcance del concepto de Propaganda Gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones, dentro de dos leyes.

En un lapso de seis horas, la bancada morenista registró la iniciativa, la presentó en tribuna, la discutió y la aprobó con 268 votos a favor y 213 en contra.

Con esta medida, los funcionarios públicos podrán promover la consulta que se realizará el 10 de abril, a pesar de que originalmente se impuso una veda.