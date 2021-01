El pasado lunes, el INE negó al Gobierno de México que los partidos políticos le cedan sus tiempos en radio y televisión para transmitir mensajes por la pandemia de COVID-19

Luego de que el lunes 4 de enero, el Instituto Nacional Electoral (INE) le negara al gobierno federal que los partidos políticos le cedan tiempos de radio y televisión para transmitir en materia de salud por la pandemia de COVID-19, el Consejero del INE, Ciro Murayama, aseguró que la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia no tiene ninguna atribución sobre los tiempos del Estado; sino que es materia que corresponde a la Secretaría de Gobernación.

En entrevista con Gabriela Warketin y Javier Risco, en W Radio, Radio, Ciro Murayama recordó que el pasado 18 de diciembre, el coordinador de comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, mandó un oficio al consejo general del INE, pidiendo que el INE y los partidos políticos pusieran a disposición del gobierno sus tiempos en Radio y Televisión durante la temporada invernal, con la finalidad de difundir mensajes sobre el COVID-19, lo que significaría que el INE -que administra los 48 minutos para uso electoral que le corresponden al Estado mexicano en todas las estaciones de radio y canales de Televisión-, tendría que renunciar a ello.

“Analizamos la situación y la respuesta fue ‘no ha lugar’ por básicamente una consideración jurídica. La Coordinación de Comunicación Social no tiene ninguna atribución en tiempos del Estado. Es una oficina de apoyo a la Presidencia y en cambio, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que quien tiene atribución sobre estos tiempos, quien pauta los anuncios del gobierno, quien tiene toda esta relación en Radio y Televisión es la Secretaría de Gobernación que a nosotros no nos pidió nada. Entonces ni siquiera llegó la solicitud por el conducto adecuado”, destacó.

“Además, nosotros recordamos que ya en plena pandemia, en abril del año pasado, el presidente cedió siete minutos diarios en tele y 14 minutos diarios que tenía gratuitamente en radio a los concesionarios de manera unilateral, y nosotros desde el INE dijimos entonces ‘cuidado, ese tiempo se tiene que usar para fines de interés público como para difundir la pandemia’, ya había la declaratoria de pandemia, y además afectó ya en ese momento los tempos permanentes del INE, quitó los anuncios diarios en televisión y radio. De tal manera que el gobierno tiene distintas posibilidades de informar sobre la pandemia, sin necesidad de quitarle al INE su tiempo para informar sobre la credencialización (… ) Entonces esas fueron básicamente nuestras consideraciones”, precisó.

Al ser cuestionado si hubiera sido considerada la petición en caso de que la Secretaría de Gobernación hubiera formalizado la petición, el consejero electoral señaló que sí se hubiera considerado

“Pues la habríamos considerado. Cuando el H1N1 (la Influenza) allá en 2009, al que también hubo elección, al IFE (hoy INE) se le hizo una solicitud por parte de la Secretaría de Salud, que en todo caso está a cargo de las campañas de difusión para proteger la salud, y el IFE en ese momento cedió parte, porque se puede ceder un minuto, no todos, en fin, hay un diálogo previo. Aquí nosotros siempre estamos abiertos a dialogar con el gobierno, pues no hubo ninguna conversación. Fue un oficio de ‘vengan pa’ acá tus tiempos del periodo invernal’. El periodo invernal termina prácticamente hasta el 21 de marzo, es prácticamente todo el periodo de precampañas e intercampañas. No se nos explicó mayor cosa, no hubo acercamientos. Entonces si hubiera sido Gobernación, quizá habríamos podido analizar qué están haciendo”, destacó.

Resaltó que, constitucionalmente, los partidos cuentan con tiempos en radio y televisión, por lo que es decisión de estos organismos si ceden sus tiempos al gobierno, pero con la condición que no se utilice de forma político-electoral.

“Si los partidos quieren ceder sus tiempos al gobierno en este caso, dijimos bueno, se vale. Nada más díganos de qué día a qué día y nosotros pautaremos anuncios totalmente neutrales sobre el COVD-19 que nos dé Gobernación, pero en donde no aparezca ‘este anuncio es posible gracias al partido a,b o c’, es decir, el partido que ceda que de momento, solo Morena a dicho que quiere ceder sus espacios de gobierno, pues que eso no tenga un crédito político-electoral. Fuera de ahí, nosotros no podemos regatearle, no podemos recortar el tiempo de los partidos que está en la Constitución y ya cada partido decidirá si lo quiere dar o no”, dijo.

Puso como ejemplo lo ocurrido en 2017 tras el sismo del 19 de septiembre, cuando los partidos políticos cedieron algunos de sus tiempos para difundir mensajes de ayuda a los damnificados “y Morena dijo yo no cedo nada, porque esto es una estrategia para dañar al pluralismo, decían. Entonces bueno, así como en 2017 permitimos que fueran los partidos los que decidieran qué hacen con sus tiempos, la misma decisión es ahora.. si un partido quiere ceder (sus tiempos) que lo haga, pero sin que eso implique promoción o sacar algún crédito político electoral y el que no lo quiere hacer, está en su derecho”, enfatizó.

Respecto a la decisión del INE sobre conceder medidas cautelares en contra del presidente de la República, por algunas críticas a la coalición opositora realizadas desde sus conferencias mañaneras, Ciro Murayama enfatizó que López Obrador debe actuar como Jefe del Ejecutivo y no como protagonista electoral.

“El presidente ha estado haciendo distintas intervenciones en sus mañaneras criticando a una coalición opositora, distintos partidos y diputados se han quejado y el INE lo que ha dicho es pues ya, sí se trata de una conducta sistemática, no un hecho aislado. Vimos por ejemplo, que en la conferencia del 29 de diciembre, le preguntan sobre la coalición Morena-Verde, y él dice ‘no me corresponde hablar de eso, no me voy a pronunciar’ pero cuando le preguntan de la colación PRI, PAN, PRD dice ‘bueno, es que lo que quieren hacer es frenarnos el presupuesto, para nuestro proyecto’; entonces son como dos tipos de reacciones distintas y lo que decimos es (que) el presidente está obligado a la neutralidad”, señaló.

“Si le preguntan de una coalición y responde ‘no me debo de pronunciar’, ese debería de ser, digamos, el discurso independientemente de qué actor político se trate, porque el presidente, de acuerdo a la Constitución, no puede hablar ni a favor ni en contra de alguna fuerza política o de alguna opción político-electoral; el tiene que desempeñarse como Jefe de Estado, tiene que estar apegado a un deber de neutralidad. Entonces le dijimos que es necesario que esta neutralidad, esa forma de mantenerse a un lado que mostró el 29 de diciembre, debería ser su conducta, para no estar generando condiciones de desigualdad, afectando la equidad de la contienda desde la Presidencia de la República”, destacó.

Ciro Murayama señaló que el presidente ya impugnó esta decisión del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que la decisión es de ellos.

“La verdad es que este es un asunto delicado.. hasta dónde los gobernadores, el presidente se van a meter como protagonistas de la campaña. El INE ha sido muy sistemático diciendo: no les corresponde a ellos, ya fueron candidatos en su momento, ya fueron los protagonistas de otras elecciones, ahora le corresponde a los partidos, a la ciudadanía, a los medios de comunicación llevar la voz cantante, no a los gobernantes y el Tribunal Electoral tendrá que definir si esta postura que el INE ha sostenido ahora y en otros procesos electorales, porque lo mismo dijimos hacia (Enrique) Peña Nieto, en fin; si se mantiene o se cambia el modelo por decisión de los magistrados”, dijo.

“Yo creo que más vale que aquello que se impulsó justamente por los atropellos de (Vicente) Fox a (Andrés Manuel) López Obrador en 2006, cuando decía que no había que cambiar de caballo y entonces se cambió la Constitución para decirle usted no se vuelva protagonista electoral, que eso se respete y se mantenga ahora.. es decir, que lo que se exigía como posición al gobierno, yo creo que hay que ser congruentes y que el gobierno ahora no haga aquello que no le gustaba que le hicieran.. Pero más allá de una conducta ética, pues lo dice la Constitución”, concluyó.