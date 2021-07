El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado este viernes acerca de las sanciones que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó para el partido Movimiento Ciudadano (MC) y al candidato electo al gobierno de Nuevo León, Samuel García, por gastos no reportados, cifra que asciende a 83 millones 852 mil 921 pesos.

El presidente señaló que “no están haciendo bien las cosas en el INE, en el tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación) , desde que cancelaron las candidaturas de Guerrero y Michoacán mostraron que no son demócratas auténticos,” refirió y además expuso cómo ha actuado el organismo recientemente.

“En el caso de estos asuntos, el INE manda el expediente al Tribunal, el Tribunal responde diciendo ‘sí, debe sancionarse’ por un supuesto gasto no comprobado de 20 mil, 30 mil pesos. Bueno, no es la cantidad. Hasta aprobar que no hicieron campaña, que no había campañas, pero aceptando. Dice el Tribunal: ‘Sí hay que sancionar, pero no con exceso,’, es decir, ‘no le quiten la candidatura’,” indicó el mandatario.

“No me dan confianza estas decisiones”: López Obrador

Entonces, continuó el presidente, “responde el INE al Tribunal con más agravantes. ‘No solo no comprobaron, sino que lo hicieron con dolo’, Resuelve el Tribunal, ‘quítenle la candidatura’. Osea, una contradicción completa,” indicó el mandatario. “El mismo Tribunal que está planteando que es un exceso, luego cambia de parecer de manera muy rara y termina resolviendo, ‘quítenle las candidaturas’. Entonces es algo parecido ahora (con el caso de Samuel García y MC), no me da confianza, estas decisiones, pero hay que respetarla”, destacó.

López Obrador destacó que por esta y más razones es necesario renovar el INE: “Yo veo esto más politiquero, porque ni siquiera diría político, la política es un noble oficio. Hay que ver quién está ahí maniobrando, por eso hay que renovar el INE y el Tribunal, para que haya seriedad. Eso que hicieron de los candidatos, si se analiza bien a lo que me refería, fue una gran injusticia, un atropello a los derechos ciudadanos, a los derechos políticos, pero además un absurdo, desde el punto de vista legal,” concluyó.