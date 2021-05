Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) subrayaron que la noche del 6 de junio habrá resultados de los conteos rápidos del INE que permitirán conjurar las tentaciones de amedrentar al árbitro electoral y darán información confiable sobre las preferencias electorales, para evitar con ello tensión y autoproclamaciones de triunfos.

En sesión extraordinaria, el consejero Ciro Murayama advirtió que “la noche de la elección se desatan los cantos de sirena, los cantos de sirena que pueden tratar de seducir, pero a diferencia de la odisea también de amenazar y amedrentar a las autoridades electorales para que no se dé información oportuna a la ciudadanía acerca de las preferencias electorales depositadas en las urnas”.

“Vamos a tener entonces la posibilidad de conocer 15 conteos rápidos para las 15 gubernaturas y todos los conteos rápidos están a cargo del comité del INE” con lo que se evitarán auto proclamaciones de triunfos.

Garantizó que la noche del 6 de junio la ciudadanía “irá a dormir con datos verídicos, no construidos por los participantes, no autoproclamaciones de triunfo, no intentos de sorprender y de madrugar a la opinión pública”, aseguró.

Fuente: Informador