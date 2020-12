El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se instalará una oficina en Palacio Nacional para atender exclusivamente el regreso a sus lugares de origen de los paisanos; la oficina dependerá directamente de la Presidencia de la República.

Además, anunció que la Guardia Nacional (GN) se encargará de la protección de los mexicanos que regresan de Estados Unidos a pasar esta temporada de fin de año con sus familias.

Para eso esa oficina en Palacio Nacional, agregó el mandatario, para que a nuestros paisanos no los maltraten, no los asalten, no los extorsionen y que los traten como lo que son: héroes.

Incluso, mando un mensaje a los trabajadores de Aduanas, del Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, policías de Caminos y Puentes para que actúen con rectitud y den el apoyo necesario para el regreso de los paisanos.

Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la República, explicó que la oficina tendrá comunicación y enlace con más de 40 dependencias y locales.

En ese sentido, los paisanos tendrán seguridad en el camino, se evitará extorsiones, asistencia médica por COVID-19 y se podrán hacer denuncias a través del 911.