Las comisiones unidas de Igualdad de Género y no Discriminación y Prerrogativas y Partidos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron el proyecto que ordena a los partidos políticos postular al menos a una mujer para las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, pero sin la exigencia de que deba ser en la entidad donde tienen más posibilidades de ganar, ante el riesgo de descartar en automático a los aspirantes hombres.

Con la resistencia de todos los partidos políticos, las comisiones les impusieron como plazo hasta el último día de octubre para que modifiquen sus documentos internos, establezcan reglamentos sobre cómo definirán las candidaturas en gubernaturas en donde sí garanticen darles a las mujeres las más competitivas e informar a más tardar el 1 de diciembre, y cómo serán sus procesos internos para todas las elecciones del Ejecutivo local.

El único consejero en manifestar tajantemente su rechazo a estas exigencias para los partidos políticos la competitividad fue el consejero Uuc-kib Espadas, pues advirtió que en el caso de la competitividad, eso descartaría en automático en el Estado de México a Higinio Martínez y Horacio Duarte y favorecería a Delfina Gómez, pero también impactaría en el único perfil claro de Movimiento Ciudadano, que es un hombre.

“Si nosotros decidimos hoy que los partidos tienen que postular en el estado en que tengan mayor competitividad, entre Coahuila y el Estado de México, a mujeres, estaríamos tomando decisiones tan graves, como por ejemplo descalificar a Juan Zepeda que, de acuerdo con las encuestas, le da fuerte competitividad a Movimiento Ciudadano en el Estado de México, pero como esa entidad es más competitiva para Movimiento Ciudadano, tendrá que postular a una mujer.

“Tampoco le toca a esta autoridad electoral resolver a la mala y desde arriba el complejo proceso partidista y social que vive Morena, no voy a votar por descalificar a dos de los tres principales contendientes de Morena para la gubernatura del Estado de México. Éste órgano electoral no puede decidir hoy que la candidata de Morena sea la maestra Delfina Gómez, es que no se vale, no sería una decisión general, sino que se convertiría en una decisión particular, yo a eso no le entro, gracias”, sostuvo.