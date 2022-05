Designó como subprocurador jurídico de Profeco a Miguel Ángel Chico Herrera; a Carlos Priego de Wit como director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles; y como director general de Oficina de Defensa del Consumidor a Rubén de Jesús Cervantes González.

Más tarde, el procurador Ricardo Sheffield desconoció cualquier irregularidad e incluso dijo que se ha reunido con el presidente López Obrador, sin que se le haya comunicado ninguna denuncia.

Ninguna irregularidad hay en PROFECO. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento.