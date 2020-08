Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, externó que ya investigan el origen y destino de los fajos de billetes que fueron entregados a ex funcionarios panistas del Senado de la República, los cuales serían sobornos para que se aprobaran las reformas estructurales a favor de Odebrech.

“Tras los videos difundidos ayer y al tener conocimiento del suceso, hemos iniciado la investigación correspondiente para ver qué sucedió con estos recursos que fueron entregados en efectivo a estas dos personas”, externó. “Cumpliendo con la instrucción del presidente López Obrador de tener cero tolerancia. Si encontramos algún movimiento irregular, congelaríamos cuentas”, detalló. “Nosotros en el caso de Emilio `L hemos presentado cuatro denuncias, en su momento hemos colaborado y se nos dio carácter de víctima en el proceso penal, tenemos el acuerdo con la fiscalía que ellos son los que estarían anunciando los avances”, añadió en el noticiero radial con Luis Cárdenas en MVS Noticias.

El escándalo comenzó tras la difusión del video, filtrado en YouTube por una cuenta con el nombre del hermano de Emilio Lozoya, Juan Jesús, en donde se ve a Guillermo Gutiérrez Badillo y a Rafel Caraveo con un paquete de billetes que guardan en una maleta.

Gutiérrez Badillo es militante del PAN desde el 2005, trabajó en el Senado durante la administración pasada y hasta hace unas horas se desempeñaba como secretario particular del actual gobernador de Querétaro, el también panista, Francisco Domínguez Servién.

Después de que se diera a conocer el video y se sostuviera la implicación de Gutiérrez Badillo, el mandatario local se deslindó de las acciones de su ex secretario particular a través de Twitter, en donde explicó que no sabía de los actos que habría llevado a cabo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, además de dar a conocer que ya no formaría parte de su equipo de trabajo.

“Con relación al video que circula en redes sociales y donde aparece un colaborador mío, aclaro que nunca tuve conocimiento de los supuestos actos de esta persona. Como siempre, en apego a la ley, determiné su cese inmediato”, escribió.

La decisión de separarlo de su cargo la tomó con el fin de que el ex funcionario señalado pueda contribuir en el esclarecimiento y deslinde de las responsabilidades del video difundido ante la autoridad competente. “Nunca he cometido acto indebido alguno, por lo que reitero mi disposición para colaborar con las autoridades antes de cualquier otro hecho”, resaltó el gobernador queretano.

“Con independencia de las facultades legales que puedan tener en este tema autoridades federales o estatales, he decidido separar del cargo a dicha persona y dar parte a la Contraloría del Estado para que, en su carácter de servidor público, dé cuenta de sus actos”, concluyó.

El otro personaje que se puede ver en la grabación es Rafael Caraveo, quien ha sido identificado como ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República y colaborador de Jorge Luis Lavalle Maury, quien fuera legislador por parte del PAN, partido del cual fue expulsado en 2018, junto a Ernesto Cordero Arroyo.

Cabe destacar que Jorge Luis Lavalle Maury fue senador durante la administración de Enrique Peña Nieto e incluso fue señalado por Emilio Lozoya como uno de los legisladores del blanquiazul que habría recibido sobornos, cuyo fin sería el de aprobar la reforma energética, señalamientos que se ha encargado de desmentir.

“Es absolutamente falso que haya recibido algo a cambio de mi voto y trabajo para lograr la aprobación de la iniciativa panista que se transformó en la reforma energética” escribió a finales de julio Lavalle por medio de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el PAN reiteró su “total compromiso” con el combate a la corrupción y respecto al video, el dirigente nacional de la organización, Marko Cortés, solicitó a la Fiscalía mexicana que se investigue y proceda de inmediato “contra quienes resulten responsables”.

Cortés también resaltó que si se confirma que se trata de militantes del PAN, se procederá a su inmediata expulsión. Sin embargo, para una parte de la esfera política mexicana, las destituciones no bastarán en este caso.

El pago de los sobornos habrían ocurrido en 2013, previo a la aprobación de la reforma energética, en la oficina de Lozoya Austin en la Torre de Pemex, así como en un despacho alterno que tenía ubicado en la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Aunque no tenía relación directa con los implicados de este videoescándalo, semanas antes Ricardo Anaya también fue señalado por Lozoya Austin como uno de los receptores de sobornos para que se aprobara la reforma energética entre 2013 y 2014, periodo en el que era presidente de la Cámara de Diputados.

Por otra parte, la defensa de Lozoya negó que algún integrante de su familia haya participado en la publicación del video: “El señor Juan Jesús Lozoya no tiene cuenta alguna en la plataforma de referencia”, señaló el despacho Ontiveros Consulting, sobre YouTube.

Fuente: Infobae