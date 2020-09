El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, se comparó con el héroe Miguel Hidalgo al argumentar que, como parte de la Alianza Federalista, lucha para que México avance, frente a las actitudes del “centro” -es decir el Gobierno federal- que, afirmó, “sigue siendo lo mismo”, que el gobierno virreinal.

Este día del 210 aniversario de la independencia, dijo “El Bronco”, “declaramos hoy en Nuevo León que seguiremos trabajando para que el centro sea menos abrasivo (sic), así como luchó Hidalgo contra el centro”.

Fíjense ustedes, agregó, “todos nuestros héroes lucharon contra el centro, y el centro sigue siendo lo mismo, las regiones del país deben de fortalecerse; pero ya no con las armas, si no con el diálogo, ya no con la confronta, sino con el convencimiento”.

Rodríguez Calderón expresó que “los gobernantes tenemos que trabajar en ese sentido, tenemos que ayudar a que México avance, pero el centro sigue siendo un problema y seguirá siendo un problema si las regiones no trabajamos para convencer al centro de que cada estado, cada región del país es diferente”.

Afirmó “El Bronco” que se puede avanzar de manera conjunta en el país, si todos trabajan en ese sentido. “Nosotros en Nuevo León estamos poniendo un ejemplo porque estamos reactivando la economía de este estado, primero que cualquier otro estado del país”, frente a la pandemia del coronavirus.

“Nos atrevimos a vivir y convivir con el virus, porque establecimos y restablecimos un sistema hospitalario fuerte, porque apoyamos a nuestros doctores y enfermeras, y todos los que trabajan en el sistema hospitalario”.

Señaló que, por esa estrategia, “Nuevo León ha recuperado más empleos que cualquier otro estado del país y los seguirá recuperando, porque también parte de este heroísmo son los empresarios, los dueños de un restaurante, los que venden sus productos de manera informal, y los que todavía resisten porque no han podido abrir su negocio ya que están siendo responsables”.

También reconoció por estos logros en la economía a todo el personal médico, a los que forman parte de los cuerpos de seguridad, a los maestros y a las amas de casa, a quienes salen a ganarse el pan para su familia, y a los diputados que trabajan por mejores leyes.

Fuente: Informador