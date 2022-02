Personajes como el monero “El Fisgón”, el periodista Jenaro Villamil y el escritor Pedro Miguel se hicieron presentes en el parlamento abierto de la reforma eléctrica para defender la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el foro 23 del Parlamento Abierto para discutir la reforma eléctrica del presidente López Obrador, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil Rodríguez, sostuvo que los directivos de varios medios de comunicación públicos han recibido mensajes intimidatorios y de punibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE), en particular de del consejero presidente, Lorenzo Córdova, y del consejero Ciro Murayama.

En el foro “Democracia y Pluralidad Política”, Villamil expresó: “Me parece tremendo que por dos individuos, un órgano colegiado como es el Instituto Nacional Electoral, ahora asuma las funciones de Torquemada, de sensores, en lugar de promotores de la discusión y del debate abierto”.

El presidente del SPR también acusó que bajo el argumento de la veda electoral, el INE pretende aplicar una “la ley mordaza”.

El monero Rafael Barajas “El Fisgón” señaló que durante el debate ha quedado claro que quienes se contraponen a la reforma “han usado un lenguaje neoliberal y tecnocrático poco entendible que es solo la envoltura de un discurso muy frívolo”.

“Afirman que la privatización rompió un monopolio y que la libre competencia sentó las bases para un mejor servicio y una electricidad más barata, y piden que no cambie la ley porque supuestamente mandará un mal mensaje a inversionistas y que además la reforma de López Obrador fomenta las energías sucias.

“Este discurso neoliberal no menciona que las reformas fueron aprobadas casi en secreto, que en 10 años la privatización no ofreció mejor servicio ni brindó energía más barata, que en los hechos no hay libre competencia, que hay contratos leoninos, y que el modelo puso en riesgo el sistema eléctrico nacional”, dijo.

Al debate no asistieron los invitados para hablar en contra, entre ellos Víctor Trujillo, Leo Zuckermann, Ana Paula Ordorica y Valeria Moy, entre otros.

“Decidieron no dar la batalla, y esto significa que han perdido la lucha por la narrativa y el sentido común, y aquí llamo a los diputados a que tomen nota de este hecho”, refirió “El Fisgón”.

“Ganamos por default”, bromeó la periodista Fernanda Tapia, quien sostuvo que “la reforma de 2013 representó un despojo y la desaparición de empresas energéticas del estado”.

Alicia Landín, representante del Movimiento Climático Juvenil de México, fue la única dio postura en contra y solicitó a los diputados desechar la iniciativa en sus términos, y en su lugar acelerar la transición energética.

“La crisis climática es un reto demasiado grande para seguir atrapados en discusiones de los años setentas sobre ideologías obsoletas y narrativas cansadas. Las generaciones presentes no pueden negarle el futuro a las más jóvenes”, concluyó.

En el foro también estuvo presente la youtuber Meme Yamel, quien asiste a las mañaneras del presidente López Obrador.