CdMx.- En opinión del Diputado Federal, Jesús Pool Moo, la consulta pública propuesta por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es un engaño que costará millones a los mexicanos.

Al participar, en representación del GPPRD, en la discusión del dictamen por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la convocatoria de Consulta Popular publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2020; Pool Moo aseguró que la consulta popular, a la que calificó como pseudoejercicio democrático, conlleva un grave daño a los derechos humanos.

En tribuna, el Legislador Federal por Quintana Roo, reclamó la reducción presupuestal que la mayoría de Morena y sus aliados hicieron al Instituto Nacional Electoral (INE).

A pesar de que el Instituto tendrá que organizar el próximo año las elecciones más grandes de la historia, por el número de cargos de elección popular en juego, “ustedes, diputados de la mayoría, le recortaron 870 mdp, es decir, no sólo no dotaron al INE de los recursos básicos para la realización de su tan promocionada consulta, sino que además atentan contra el correcto desenvolvimiento de los comicios. Tratan de arrodillar al árbitro electoral a base de dejarlo morir de inanición por falta de recursos”, acusó.

“Debemos ser claros en este asunto, ésta es una consulta que no es consulta, con una pregunta que no pregunta nada, sin consecuencia legal alguna y que adicionalmente no tiene asignado recursos presupuestal para sus promotores, este es el juego más perverso en contra de los instrumento de democracia participativa que hubiéramos podido imaginar”, alertó.