El ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, fue vinculado a proceso este martes por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, ilícitos que están relacionados con los presuntos sobornos que recibió de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), para aprobar de la reforma energética impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Se informó que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia ratificó la medida cautelar de prisión preventiva por riesgo de fuga, lo cual significa que el exfuncionario permanecerá en el Reclusorio Norte y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria referente al caso Odebrecht.

Por su parte, el representante legal del exsenador, José Joaquín Zapata Altamirano, informó que apelarán la decisión del juez de control, debido a que sus argumentos van en contra del nuevo sistema de justicia penal.

“Desafortunadamente, los argumentos que vertimos no fueron atendidos en esta instancia por el juez, tenemos unas buenas oportunidades de apelación. Consideramos que algunos de los criterios que utiliza el juez van en contra de la forma en que debe operar el nuevo sistema en donde las pruebas que obtienen las partes, me refiero a las de la defensa, deben de ser valoradas en la misma entidad que merecen las que recaba la fiscalía.

La fiscalía se basó, de manera central, en los dichos de Caraveo y de Emilio Lozoya y nosotros creemos que esos dichos deben ser considerados ilícitos e inadmisibles”, manifestó Zapata Altamirano al finalizar la audiencia este martes.

De igual manera, el abogado informó que el juez no aceptó como pruebas los testimonios de Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe de departamento administrativo de la dirección general de Pemex, y de Rodrigo Arteaga Santoyo, exsecretario particular de Lozoya Austin.

Jorge Luis Lavalle Maury fue señalado en agosto de 2020 por Emilio Lozoya de haber recibido 25 millones de pesos provenientes de la empresa petrolera brasileña Odebrecht para aprobar la reforma energética, sin embargo, el exsenador ha negado dichas acusaciones.

Lavalle Maury fue detenido el pasado viernes 9 de abril cuando acudió al Reclusorio Norte a desahogar un elemento de prueba por el mismo caso, sin embargo, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), lograron acreditar que existía un riesgo de fuga y el juez le impuso la medida de prisión preventiva.