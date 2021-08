El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su tradicional conferencia mañanera desde Los Cabos, Baja California Sur, en donde se volvió a referir a la crisis interna que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y les pidió de nueva cuenta a los magistrados que renuncien a sus cargos.

“Entonces ojalá y se arreglen y lo mejor es que renuncien todos y que se limpie ese organismo, esa institución. Que haya una reforma electoral, que es lo mismo que requiere el INE, porque está igual, y eso lo hemos dicho durante años,” señaló López Obrador.

El presidente también señaló que no se meterá en el asunto: “Tenemos que ser cuidadosos y no tenemos porqué meternos. Ahora son soldados de los partidos (los magistrados), de los dirigentes de grupos y al final también empleados de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México”, declaró.

Jueces, magistrados y ministros están echados a perder: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador también destacó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no tiene porqué intervenir en la crisis del TEPJF; “No pueden legalmente intervenir del poder judicial, de la Suprema Corte”, refirió.

El mandatario también reconoció el trabajo que ha realizado Zaldívar en la SCJN: “Arturo Zaldívar es una persona honrada, seria, responsable, por eso no lo quieren sus mismos compañeros que vienen del antiguo régimen. Es lamentable que no quieran al presidente Zaldívar, que quiere llevar a cabo una reforma en el poder judicial, que urge. Porque jueces, magistrados, ministros están echados a perder, hay excepciones honrosas, pero por lo general el poder judicial está podrido, hay muchísima corrupción en los jueces, no representan al pueblo”, indicó el presidente.