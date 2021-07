El miércoles pasado en la sección “quién es quién en las mentiras de la semana”, Elizabeth García Vilchis, encargada de dicha sección, señaló tres supuestas mentiras del famoso columnista, al respecto, Julio Astillero le contestó tanto al mandatario como a García Vilchis.

A través de redes sociales y de su canal en YouTube, el periodista de investigación sostuvo este miércoles 21 de julio que los señalamientos a los que fue sujeto durante la mañanera fueron desproporcionados, pues su investigación en torno a lo que está ocurriendo en la sierra de San Miguelito tiene fundamento sobre una investigación consistente y documentada.

Durante la conferencia matutina de hoy, el también abogado usó su derecho de réplica con el presidente sobre lo dicho la semana pasada:

“La semana pasada fui señalado de mentir aquí, en tres ocasiones, en un ejercicio que me parece a mí, desproporcionada, sin fundamento y sin la autoridad periodística correspondiente para ese ejercicio.” Dijo Astillero.

“Vengo pues aquí, a señalar que no sólo no he mentido, sino que tengo toda la documentación y la argumentación como periodista, para mostrar que el fondo del asunto, que es finalmente lo que aquí importa, y ojalá el resultado del ejercicio que estamos realizando hoy, desemboque en el posibilidad de que se frene el proceso de supresión 1,805 hectáreas…” agregó sobre el tema inicial de las acusaciones.

Destacó que tiene tres causas, el periodismo crítico y sin mentiras, la defensa sin simulación del medio ambiente y en tercer lugar, la causa del proceso popular en busca de cambio.

Para entrar en contexto, Astillero explicó en qué consiste el proyecto “Las Cañadas” el cual, María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente dijo desconocer. Asimismo, mencionó que cuenta con el material con lo que sostiene lo anterior y optó por mostrarlo más adelante a través de sus redes sociales.

Agregó que espera disculpas por parte de Elizabeth García Vilchis, pues es lo que hace una persona cuando se equivoca y lo reconoce, de no ser así, Astillero sostuvo que continuará con acciones legales ante instancias nacionales e internacionales.

Ante esto, el Jefe del Ejecutivo Federal contestó:

“No somos iguales, no coincidimos contigo y no se puede comparar a nuestro gobierno con lo que hizo Vicente Fox de destruir el cerro de San Pedro por la minería, nosotros no hemos dado una concesión para la explotación minera”.

Foto: Presidencia de México Foto: Presidencia de México

López Obrador retomó las mismas palabras de Astillero y dijo que en efecto, los hechos son los que van a hablar. “Si el presidente de México fuese un tecnócrata, fuese un títere, un pelele impuesto por grupos de intereses creados, sería otra cosa” puntualizó el mandatario.

Finalmente, AMLO dijo que su gobierno no es igual que los otros a lo que el periodista que él tampoco lo es.

“Como periodista no soy igual a todo lo que aquí señala, y que bueno que por el interés de la nación podrá frenarse este tipo de hechos, así exista una asamblea comunal que apruebe cesión de terrenos”.

Las acusaciones a Julio Astillero en Palacio Nacional

Julio Astillero (Foto: Facebook@Julio Astillero) Julio Astillero (Foto: Facebook@Julio Astillero)

“La comisaria García Vilchis sigue siendo imprecisa, tropezante, tendenciosa y demagógica. El Tribunal del Santo Oficio Periodístico que pretende sostener carece de autoridad profesional”

Y es que desde el 13 de julio el también abogado comenzó a difundir información relacionada a un proceso de protección de tierras en San Miguelito, San Luis Potosí (SLP), el cual se ha visto trastocado por una supuesta injerencia por parte de inmobiliarias, mismas que buscan la adquisición de los terrenos en cuestión para hacer uso comercial.

La Cañada del Lobo es un centro recreativo de la región y forma parte de la SIerra de San Miguelito (Foto: Gabriel Padilla) La Cañada del Lobo es un centro recreativo de la región y forma parte de la SIerra de San Miguelito (Foto: Gabriel Padilla)

En los señalamientos de Julio Astillero se indica que María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha llevado una gestión que no ha favorecido a los Guardianes de la Sierra de San Miguelito y del Frente Amplio Opositor de la entidad, quienes buscan que se proteja la extensión de 1,805 hectáreas en la región.

La encargada de la sección señaló que “desde 2019, la Semarnat ha liderado un proceso transparente para lograr la protección al medio ambiente y la justicia social en la región de la Sierra de San Miguelito”.

Ante estos señalamientos, Hernández López continuó con la promoción de este tema y en la transmisión en vivo de su programa en YouTube entrevistó a personas relacionadas con el tema, quienes señalaron el presunto acoso de las inmobiliarias y de la inacción del gobierno federal. (Infobae)