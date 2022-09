Pachuca, 5 de septiembre 2022.- La transformación se convirtió en una realidad en el estado de Hidalgo, aseveró la gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa al acompañar a Julio Menchaca Salazar en su toma de protesta como gobernador constitucional.

Entrevistada en el marco del evento, Mara Lezama deseó el mejor de los éxitos al gobernador, “segura estoy de que será un gobierno para todas y todos, de puertas abiertas y que mantendrá los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar”

La Gobernadora electa se dijo feliz de ser testigo de este paso importante hacia la Cuarta Transformación que está llegando a casi todo el país.

“Hoy quienes ganan son los habitantes de Hidalgo, después de 90 años de malo gobiernos, llega Morena porque cuando escuchas a la gente, estos son los resultados”, dijo.

A la toma de protesta acudieron los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, funcionarios del gobierno federal, gobernadores en funciones y electos, así como autoridades y ciudadanos que celebraron el inicio de una nueva etapa para Hidalgo, en la que se pondrá al centro de las decisiones a los seres humanos.