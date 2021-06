CIUDAD DE MÉXICO. La Guardia Nacional está por cumplir sus primeros dos años y “ya es una institución bien calificada por el pueblo” aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Rosarito, Baja California, el presidente de México destacó que el reconocimiento de los ciudadanos hacia esta institución se debe a que la corporación “es llevada de la mano” por los soldados y marinos de México, ya que en tan solo 24 meses integran sus filas 100 mil mexicanos, lo que nunca pudo lograr la policía federal.

“Cumple dos años y ya está bien calificada por el pueblo, con 100 mil efectivos, ya con más de 160 cuarteles como éste, se consolida en poco tiempo la guardia nacional porque camina de la mano, la llevan de la mano tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina para que se consolide como una institución en beneficio del pueblo, esto no existía antes, lo que había era la Policía Federal, pero en su mejor momento esa policía tenía 40 mil elementos, 20 mil administrativos y 20 mil operativos, apenas, ahora son 5 veces más en dos años”, subrayó el presidente ante el gobernador del estado, Jaime Bonilla, de quien dijo “le haré un homenaje”, antes de que termine su administración ya que en poco tiempo ha hecho mucho.

Al elogiar el trabajo de los militares de México en su plan de gobierno, López Obrador estimó que si fueran otros tiempos, como los del pasado, los más de 160 cuarteles que se han construido en lo que va de su sexenio no existirían porque cada instalación no costaría 25 millones de pesos como las de ahora para 120 elementos, sino más, quizá 150 millones de pesos; además de que no estarían listas en 6 meses sino en un año porque serían empresas y no ingenieros militares los responsables de que las obras estuvieran listas en tiempo y forma.

El presidente dijo que ahora es distinto, porque los ingenieros militares de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina están a cargo de las obras de infraestructura más importantes en el país como el aeropuerto de Santa Lucía, las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar que quedaran listas para el 2022 así como la construcción de dos tramos del Tren Maya, sin descontar la limpia del sargazo en playas mexicanas.

Además, de que ambas instituciones colaboran al 100 por ciento en el tratamiento contra la pandemia de Covid-19.

“¿Qué haríamos sin el apoyo de enfermeras, médicos de la marina, del ejército que nos han ayudado tanto para reconvertir hospitales, para terminar hospitales, equiparlos, en el programa de vacunación? Nada más la distribución de vacunas en el país (…) Aquí está el ejemplo en Baja California, en 8 días se aplicaron un millón 200 mil dosis y ya están en Baja California vacunados todos los mayores de 18 años, cuando menos con una dosis, porque queremos que se abra la frontera, ya estamos igual que en California, aquí en Baja California”, aseguró el presidente.

Al tiempo que agradeció una vez más la donación de vacunas de parte del gobierno de los Estados Unidos de América a México, López Obrador señaló que se está hablando con autoridades federales y estatales del vecino del norte para lograr abrir la frontera en beneficio de los dos pueblos.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró su llamado a los funcionarios públicos a trabajar doble, 16 horas al día, como lo hace el actual gobernador Jaime Bonilla en beneficio de los gobernados.

Insistió en que él no necesita relegirse como presidente de México porque trabaja también 16 horas al día y no necesita pensar mucho, sino llevar a cabo las acciones que consoliden la transformación del país.

Previamente al hacer uso de la palabra, el secretario de marina, José Rafael Ojeda Durán señaló que a dos años de creada, la Guardia Nacional tiene un 75 por ciento de aceptación ciudadana, lo cual quiere decir que ” está dando frutos y llegó para quedarse” sostuvo el secretario de marina en la ceremonia de inauguración.

El almirante secretario ratificó la decisión de esta institución armada de devolver la seguridad a las calles en coordinación con todos los niveles de gobierno para dar justicia y paz.