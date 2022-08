CIUDAD DE MÉXICO, 19 de agosto.— Ken Salazar, embajador de EE.UU. en México, detalló que resolver el problema de la inseguridad en nuestro país “es más fundamental que otros temas de inquietud”, como el del T-MEC.

En conferencia de prensa, el embajador estadounidense dejó en claro que si no hay resultados en materia de seguridad en México, “todo está temblando“.

“Esto de la seguridad es más fundamental que otros temas de inquietud que son difíciles, incluso el T-MEC. Si no tenemos resultados de la seguridad, todo sigue temblando”, refirió.

Salazar dejó en claro que la violencia e inseguridad en México detienen por completo las inversiones tanto de EE.UU. como de otros países.

“Con la inseguridad se enfría la inversión, es algo contrario a lo que debería de pasar. Debería haber más inversión, pero la inseguridad es un factor grande para los empresarios”, dijo.

El Gobierno de EE.UU. alertó el miércoles a sus ciudadanos que eviten viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas debido a las “situaciones de seguridad” que se viven en esas regiones.

“Hay seis estados a los cuales el Departamento de Estado les pide a los ciudadanos estadounidenses que eviten viajar: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas”, señaló Salazar en un breve comunicado.

Explicó que las situaciones de seguridad que presentan esas entidades “resaltan la importancia” del Marco Bicentenario entre México y Estados Unidos, en el cual ambas naciones se comprometieron a mejorar la seguridad y a proteger mejor a la gente.

“Sin seguridad no hay prosperidad”, acotó.

Estas declaraciones se dan apenas unos días después de que se presentaran en el país diversos hechos violentos en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, debido a los cuales, de acuerdo con algunos conteos de la prensa nacional, entre el miércoles 10 y el viernes 12 de agosto, se acumularon 260 asesinatos en México.

El embajador estadounidense refrendó su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y de proveer a las instituciones de seguridad y justicia de México los recursos y la capacitación necesarios, así como profundizar su cooperación.