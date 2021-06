CIUDAD DE MÉXICO.- Mienten los que aseguran que el proyecto de la Cuarta Transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es autoritario, aseguró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Al encabezar -desde el Faro Cosmos- la Conmemoración de los 50 años de la masacre del 10 de junio, la mandataria capitalina reconoció a quienes fueron participes del movimiento estudiantil ya que dijo, fueron ellos los que sembraron una parte fundamental de las libertades democráticas del país.

Sostuvo que, aunque han pasado cinco décadas, no se debe olvidar a los gobiernos autoritarios, aquellos que por salvaguardar el poder estuvieron dispuestos a utilizar armas en contra de inocentes.

“De ahí venimos, eso es lo que somos, eso es lo que es esta ciudad, y por eso hay que recordarlo todos los días, porque no puede regresar un régimen autoritario, no puede regresar un régimen antidemocrático, represivo. Las distintas libertades que se han abierto con esta Cuarta Transformación de la República –que, desde una campaña mentirosa, han dicho que es autoritaria– y, justamente, el reconocer y el revivir esta historia de lo que fue el autoritarismo en México y de recordar lo que significa este régimen de libertades que se abre con la Cuarta Transformación, es fundamental seguirlo repitiendo. Y que no se nos olvide hacer conciencia todos y cada uno de los días”, señaló Claudia Sheinbaum.