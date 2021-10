CIUDAD DE MÉXICO, 4 de octubre.— El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que Andrés Manuel López Obrador ya decidió que es culpable de las acusaciones en su contra por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero y que incluso se comprobó en su mundo alterno que “ya es cosa juzgada y condenada”.



En la última entrega de videos que compartió en sus redes sociales sobre esta acusación, enfatizó que las acusaciones en su contra “son absurdas y completamente falsas”, donde ha quedado clarísimo que el presidente Andrés Manuel López Obrador “me quiere fregar a la mala”.

Agregó que demostró con los mismos documentos de la investigación que le sigue la Fiscalía General de la República (FGR) en los que le imputan que presuntamente recibió sobornos para aprobar la reforma energética, ellos cambiaron la fecha de la declaración de Lozoya.

Criticó que en esta “Transformación de Cuarta” se persiga a científicos, pero no a los narcotraficantes; se libere al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, pero se condene a los jueces o magistrados que solo están haciendo su trabajo.

También, refirió que los hermanos de López Obrador sí están grabados recibiendo dinero, y el presidente los protege desde el poder.

“López Obrador ya decidió que yo soy culpable, 61 minutos dedicó a hablar de mí durante cuatro días consecutivos en sus mañaneras. Ya hasta lo escribió en su libro. Ya se comprobó en su mundo alterno de los otros datos, un proceso judicial que ni siquiera ha iniciado, ya es cosa juzgada y condenada”.

Dijo que esa obsesión no va a parar, pues ya se volvió a abrir todo el expediente de la investigación de 2017 “con las viejas acusaciones falsas de la campaña de 2018”, un asunto que ya estaba cerrado, además de calificar a la FGR como “tramposa”, de obedecer a López Obrador” y de manejarse de forma “parcial e ilegal”.

“Ya te perdimos, Andrés Manuel. Me queda claro que no vas a parar. Ya te volvió loco el poder. Pero mira, que te quede muy claro, conmigo te vas a topar con pared. No te tengo miedo. Voy a dar esta batalla tope donde tope”, manifestó.

Anaya Cortés recalcó que tiene una estrategia muy bien pensada, que va a tomar tiempo, con las herramientas necesarias para defenderse y con las cuales la verdad va a triunfar y las mentiras de Andrés Manuel López Obrador quedarán sepultadas.

Finalmente, aseguró que así es la manera en que se manejan los dictadores para poco a poco erosionar la democracia y refrendó su derecho a seguir con su defensa contra la persecución política ordenada por López Obrador.