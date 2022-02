El presidente López Obrador (AMLO) aseguró que el periodista Carlos Loret de Mola “gana como quince veces más que yo” y mostró presuntamente el salario que cobra el comunicados en diferentes medios.

De acuero con el mandatario, la cifra es de más de 35 millones de peso al año. AMLO afirmó que el comunicador no cobra eso por ser un buen periodista, más bien es por “golpeador”.

Por su parte, Carlos Loret respondió a AMLO: “¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista”. Además, asegura que los datos que dio López Obrador en su ‘Mañanera’ se tratan de montos inflados y asegura dejó de laborar en Televisa en 2019.

El periodista Daniel Moreno reprochó que AMLO atacara al periodista y amenazar con mandarle al SAT, “todo porque no le gusta lo que hace”.

Increíble. Usar datos confidenciales para atacar a un periodista (y además falsos, según el propio @CarlosLoret ) y amenazar con mandarle al SAT. Y todo, porque no le gusta lo que hace. Un ataque inaceptable desde cualquier punto de vista. No hay pretexto para este abuso del poder https://t.co/CnrU4h0owP

El empresario Claudio X. González, desde su trinchera, también expresó su solidaridad total con el periodista Carlos Loret.

El panista Jorge Triana asegura que AMLO “vive y respira” para saciar su sed de venganza. Además, dijo calificó su acción de ilegal. “Mi apoyo a Carlos Loret”.

La periodista Lourdes Mendoza le hizo saber a su “amigo” toda su solidaridad.

Entre otras personas que le expresaron su solidaridad con Carlos Loret está Víctor Trujillo, quien incluso alagó su “excelente trabajo”.

“Lo que hizo el presidente esta mañana es una bajeza”, así calificó el periodista Oscar Balmen a la acción de López Obrador. Además, cuestionó: “¿Para cuándo ese nivel de investigación contra los cárteles, presidente?”.

El diputado del PRD asegura que Carlos Loret gana lo que gana por su trabajo y que eso no es lo escandaloso, “lo escandaloso es lo que gasta José Ramón López, sin un trabajo”, tuiteó.

Lo escandaloso NO es lo que gana @CarlosLoret por su trabajo.

Luis Guillermo Hernández asegura que es una anomalía que existan periodistas millonarios, “es indefendible su existencia desde cualquier punto de vista”, aseguró.

El periodista Epigmenio Ibarra cuestionó a Loret: “¿A cómo los montajes de García Luna?”. además de preguntarle cuánto cuestan las “alabanzas” a los expresidentes Felipe Calderón y Peña Nieto.

Jorge Armando Rocha defendió a AMLO argumentando que no cometió un delito fiscal, pues solo dijo que pediría información de transparencia al SAT.

AMLO no mostró ningún documento oficial y dijo que pediría la información vía transparencia y al SAT. ¿De qué manera cometió un delito fiscal? https://t.co/qH80VaOoDa

“Ahora sí les importa la ley a los chayoteros”, tuiteó Juncal Solano.

El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador.

— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 11, 2022