El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la iniciativa de reforma político-electoral que presentarán al Congreso de la Unión “no les va a gustar a muchos”, pero dijo que es necesaria para acabar con el “viejo régimen” y garantizar una “democracia plena” menos costosa. Sin embargo, no dio fecha sobre cuándo la presentarán al Poder Ejecutivo.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró que van por promover en la reforma “que los consejeros y los magistrados sean verdaderos jueces, que no estén al servicio de los intereses privados”.

“Sí vamos a presentar en su momento la reforma electoral en el Consejo. Sé que no les va a gustar a muchos, pero tenemos que hacerlo. Entre otras cosas es mucho el gasto, cuesta mucho el aparato electoral, 20 mil millones de pesos, y eso no puede seguir sucediendo, se necesita un órgano independiente, que no sea tendencioso y que no esté al servicio de privados.