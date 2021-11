CIUDAD DE MÉXICO, 16 de noviembre.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno iniciará una campaña mediática para que la ciudadanía se enteré de qué se trata la Reforma Eléctrica impulsada por su Gobierno, esto para evitar que exista manipulación y desinformación sobre el tema.

Se va a iniciar una campaña en todo el país, sobre el porqué de la Reforma Eléctrica, que la gente sepa”, dijo en la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional.

“Ahora queremos que la gente se informe, que no haya manipulación, porque estos corruptos sacaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios y eso lo vamos a aclarar”, declaró.

Sus declaraciones se producen después de que líderes de los opositores Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) declararon “muerta” dicha reforma debido a que el bloque oficalista en el Congreso se negó a negociar el presupuesto de 2022 aprobado el fin de semana.

El presupuesto causó polémica porque la oposición presentó un número récord de casi dos mil reservas, que el oficialismo rechazó una a una en una discusión que se alargó casi cinco días.

El presidente defendió este martes su iniciativa, que fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y revierte aspectos de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada en 2013.

López Obrador recordó la etapa en que hizo todo lo posible para que no se aprobara en el Congreso la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, y aseveró que le “faltó pueblo” para evitar que se consumara dicha acción.

“Cuando impusieron la llamada Reforma Energética, en el gobierno anterior, la gente no se enteró, no supo de qué se trataba. Lo tengo muy presente porque nosotros estábamos muy preocupados y ocupados para que no se aprobara esa reforma, que no se privatizar el petróleo ni la industria eléctrica”, dijo.

“Llevamos a cabo en dos meses como 10 concentraciones, 10 mítines. Creo que estuvimos, en dos meses, cinco veces en el Zócalo y no nos lo permitían, y también estuvimos en la Avenida Juárez y llenábamos el Zócalo, pero necesitábamos más. Nos faltó pueblo para detener esas reformas, porque la gente no estaba informada”, expuso.

“Como los neoliberales tenían el control absoluto de los medios, pues no se informó al pueblo. Al contrario: se le decía a la gente que iba a llegar la inversión extranjera a raudales con la Reforma Energética, que iba a aumentar la producción petrolera, que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, toda una campaña en medios, un bombardeo”, subrayó.

El mandatario mexicano externó que su movimiento sí llenaba el Zócalo de la Ciudad de México, pero, lo que en realidad quería era abarrotar el Centro Histórico, “pero no lo logramos, porque no había información”.

Desde que asumió el poder en 2018, López Obrador se ha opuesto a la reforma energética de su antecesor, que abrió el sector a las empresas privadas, pero sus intentos para revertirla encallaron en algunos tribunales.

Por eso, envió a finales de septiembre al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para garantizar que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) domine el mercado de generación en el país, lo que ha generado la oposición frontal de las patronales.