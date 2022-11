CIUDAD DE MÉXICO, 22 de noviembre.— El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que tuvo un desacuerdo con su homólogo argentino, Alberto Fernández, pero negó un distanciamiento en su relación.

El desacuerdo ocurrió durante la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) porque México no apoyó la candidatura de Argentina, que terminó retirando en favor del brasileño Ilan Goldfajn, quien resultó ganador.

Estuvimos viendo lo del BID, pero no hubo acuerdo. Sin embargo eso no significa distanciamiento, ninguna diferencia. Él es una muy buena persona”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

El presidente López Obrador insistió en que Alberto Fernández es su compañero y su amigo, además de que dijo entender su postura frente al BID, toda vez que Argentina atraviesa por “circunstancias muy difíciles”.

Ojalá que les cumplan. Yo ya me he vuelto muy escéptico, pero me puedo equivocar, desde luego.

Y qué tal que la primera acción del BID para taparme la boca sea un apoyo especial a Argentina.

Entonces sí me dirían ‘tenga, para que aprenda’”, dijo entre risas.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, canceló su visita a México programada para este jueves, que tendría como eje central las reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien ha manifestado una gran cercanía política.