El excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, publicó un nuevo video en sus redes sociales en el que se lanza contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y contra la Secretaría de Educación Pública (SEP), por su plan de regreso a clases, el cual, calificó como “chafa”, además, presentó su propia estrategia para el regreso a clases de forma segura, la cual, señala que es más inteligente que la actual.

“Dije que no me iba a callar y aquí estoy para seguir hablando” inició su video Ricardo Anaya, quien señaló que por hoy dejaría sus asuntos legales a un lado para hablar de lo que hoy realmente le importa a los mexicanos: el regreso a clases, además, criticó que en los días previos el presidente Andrés Manuel López Obrador le dedicó más tiempo a otros temas que al regreso a clases.

Para iniciar su crítica contra el plan de regreso a clases de la SEP, Ricardo Anaya señaló que las autoridades sanitarias y de educación no están considerando que el virus no es el mismo del inicio de la pandemia y apuntó que la variante Delta es mucho más peligrosa y contagiosa pues es la responsable de la mayoría de casos en la actualidad por lo que debió tratarse de manera diferente pues está comprobado que esta variante afecta a los niños y jóvenes.

Ricardo Anaya presentó una gráfica en la que mostró que en los últimos cuatro meses los contagios de Covid-19 entre menores de 17 años se han disparado drásticamente, por lo que señala que la tendencia podría intensificar su curva de crecimiento con este regreso a clases.

Presenta plan inteligente de regreso a clases

Por otra parte, Ricardo Anaya señaló que es muy importante que los niños regresen a las aulas debido a que aprenden más de manera presencial, porque es una forma de ayudar a las familias menos favorecidas económicamente pues señala que hay casos en los que los niños no pudieron estudiar en el último año y medio debido a que no tienen teléfonos celulares ni televisión, además, señaló que el regreso a clases contribuirá para que los niños tengan una buena estabilidad emocional, sin embargo, señaló que deben hacerlo bajo una buena estrategia.

“Las medidas chafas que anunció la SEP no alcanzan”, aseveró Ricardo Anaya y posteriormente, señaló que en el país hay escuelas que no están aptas para el regreso a clases ya que, tras el cierre, algunos centros educativos quedaron prácticamente abandonados y otros fueron banalizados, además, algunos planteles no tienen acceso a agua potable por lo que el regreso a clases no será de forma segura para todos y planteó una propuesta que aseguró es más inteligente que la de la SEP.

Ricardo Anaya planteó la creación de un fondo de emergencia para rehabilitar escuelas, monitoreo permanente, asignar un Comité de expertos para evaluación constante, separación de alumnos en subgrupos pequeños para evitar contagios masivos, aplicación constante de pruebas, vacunar a maestros y maestras con el fármaco más efectivo del mercado, instalar purificadores de aire en las escuelas y medidas más estrictas de higiene.

Por último, Anaya señaló que con estas medidas diversos países han podido realizar un regreso a clases de manera efectiva. “Con un poquito de voluntad, con inteligencia y con estrategia claro que es posible, exijamos al gobierno que ponga atención en lo que realmente importa”, finalizó su video.