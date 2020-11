El piloto mexicano Sergio Pérez indicó que las opciones para continuar en la Fórmula Uno para la siguiente temporada se limitan a la escudería Red Bull, pero si dicha opción no se concreta se tomará un año sabático.

“Sólo hay una opción. Ya lo he dicho antes, he estado aquí durante muchos años. Quiero seguir adelante, creo que estoy en la cima de mi carrera. Pero también quiero seguir adelante con una razón, con un plan, con un buen proyecto, así que creo que si no hay un buen proyecto que mantenga mi motivación para dar el cien por cien, prefiero no tomarlo”, reiteró en conferencia de prensa previa al Gran Premio de Bahréin.

Pérez, de 30 años, se coloca en la cuarta posición en el Campeonato de Piloto, con 100 unidades, de concluir la presente temporada en dicha posición sería su mejor resultado en su carrera en la principal categoría del automovilismo. Hace dos semanas, en el Gran Premio de Turquía ocupó la segunda posición del podio, con lo cual sumó su noveno podio en la F1.

Por ahora, su continuidad en la categoría para el siguiente año está en duda, fue en septiembre que informó que no continuaría con Racing Point, lugar que para el próximo año será ocupado por Sebastián Vettel, y el equipo se convertirá en Aston Martin.

Checo, como también se le conoce al piloto mexicano, está a la espera de la decisión que se tome al interior de Red Bull, en relación si continúan o no Alex Albón y en caso de que opten por reemplazarlo, las opciones serían el alemán Nico Hulkenberg o Pérez.

Creo que ahora mismo sólo estamos esperando la decisión, lo que ellos decidan hacer. Así que eso está fuera de mis manos. Afrontaré estas tres carreras como de costumbre, tratando de concentrarme en el trabajo, seguir cumpliendo, y el resto no está en mis manos. Así que no hay nada más que informar sobre eso

Los planes del originario de Guadalajara, Jalisco, se acotan a continuar en la F1 que es su plan A o parar durante por el siguiente año (plan B), y refirió que en caso de que al año próximo no compita le permitiría evaluar si realmente quiere volver a la categoría o explorar la opción correr en otras series, o si prefiere hacer otras cosas y alejarse del deporte motor.

Sobre la última posibilidad que se plantea para su futuro, fue cuestionado si se imagina lejos del deporte y respondió que tiene interés por realizar otras cosas fuera de las carreras. “Obviamente, todavía soy muy joven, podría verme más adelante haciendo otros negocios lejos del deporte motor […] Tengo mi familia, quiero ver crecer a mis hijos, tantas otras cosas, que puedo imaginarme una vida sin el deporte motor”.

También, el atleta tapatío ha dicho que en caso de dejar el deporte puede hacerlo con mucho orgullo, al mostrar lo competitivo que es con los recursos que tiene a su disposición, cabe señalar en la presente temporada, después de Lewis Hamilton, es el piloto que ha sumado en todas las carreras (no participó en dos, tras dar positivo por COVID-19).