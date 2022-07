La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, presentó un nuevo audio que incrimina en nueva nueva actividad presuntamente ilícita al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas.

A diferencia de otras grabaciones, en la que se presentó este martes se pudo escuchar una conversación entre el priista y el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, en la cual se advierte que, pese a los señalamientos en su contra, él seguirá al frente del partido.

Asimismo, le confirmó al panista que será él quien elija a los candidatos, así como las listas de diputaciones para el proceso electoral del 2024, aunque muchos no estén de acuerdo, pues -de acuerdo a los dicho- la conversación fue antes de elegir al candidato a la elección de Tamaulipas de este 2022, por lo que apuntó que tendría tiempo de sobra para perfilar a su “gallos”.

“Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendej*s que andan allá afuera de ‘no, que si no dan resultados’, se vayan a la verg*, yo fui electo cuatro años. Yo me quedo aquí, me vale madr* lo que digan″, fueron las palabras que se pudo escuchar decirle Alito a Marko.