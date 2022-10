Luego de que Layda Sansores señalara que el siguiente en ser “exhibido” en el Martes del Jaguar es el senador Ricardo Monreal, el morenista consideró que esto era consecuencia de “la sucesión anticipada”.

Tras esto, la gobernadora de Campeche se echó para atrás y afirmó que ya no hablaría del legislador en su programa.

“Yo he sostenido que la campaña anticipada que se inició desde hace 16 meses está generando estos desencuentros internos. El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento a caminos sin retorno”, manifestó Monreal.

Además opinó que la confrontación puede ser el comienzo de una ruptura en el movimiento que pondría en riesgo el triunfo presidencial para el 2024.

La sucesión anticipada está provocando guerras intestinas y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024. Tengamos cuidado, para no adentrarnos en caminos sin retorno. pic.twitter.com/VwnYvf6IuT

El senador morenista añadió que fue espiado de manera ilegal en el pasado, cuando fue un político de la oposición, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el Partido Acción Naciona (PAN), pero que nunca por su propio partido.

“Es inaceptable, inverosímil, que nos estemos destruyendo al interior”, añadió el legislador del partido guinda.

A las palabras del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República (JUCOPO), la gobernadora dijo que, con el fin de evitar malas interpretaciones, no hablaría de él en su programa.

“Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior, señaló Sansores.