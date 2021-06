CIUDAD DE MÉXICO. Si el país requiere reformas constitucionales “las voy a presentar” y si no pasan en el Congreso de la Unión, los legisladores deberán asumir su responsabilidad, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar que promoverá una iniciativa para impedir que el alza en el costo de la energía eléctrica.

Luego de que la diputada federal del PRI, Dulce María Sauri Ricacho, declaró que su partido “no es Judas” y que Morena debe hacer un ejercicio de reflexión sobre los resultados electorales obtenidos en la capital el pasado domingo 6 de junio, el mandatario respondió que no importa si sus adversarios en el Congreso las rechazan, porque su deber es velar por el bien del país, tenga o no mayoría calificada Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

“Si son necesarias, las voy a presentar, aun cuando no pasen o las rechacen, porque si son necesarias para el país, las voy a presentar; por ejemplo, tenemos que resolver el problema de la falta de apoyo a la Comisión Federal de Electricidad, porque con la Reforma Energética se apostó a destruir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y tenemos que cuidar que no nos falte la luz y también que no aumente el precio de la luz y para eso se requiere una reforma constitucional”, explicó el presidente a los medios de comunicación en el salón Tesorería.

Aunque no especificó el momento en el que enviará la iniciativa, insistió en que paga más por el servicio de luz una familia de clase popular o clase media que las empresas y comercios debido a que el gobierno estaba al servicio de los corruptos y traficantes de influencias.

López Obrador advirtió que si se sigue haciendo a un lado a la CFE no se quedará de brazos cruzados para lograr que sea primero el interés general.

“Voy a mandar la iniciativa y no va a haber, que espero que sí, mayoría calificada, ¿quiénes asumen la responsabilidad? Pues los legisladores que van a rechazar la iniciativa, en el caso que sucediera así; entonces, queda de manifiesto de que no son representantes populares”, consideró al augurar un debate interesante en torno a la iniciativa que hará llegar en esa materia.

En tono molesto, dijo que él ofreció que el precio de la luz no aumentaría en todo el sexenio, pero para lograr ello tiene que fortalecer a la CFE y no a la competencia que viene de empresas privadas y extranjeras.

Agregó que “sería una irresponsabilidad no promover una reforma con esos propósitos” para poner por delante el interés del pueblo en un país con muchas desigualdades.