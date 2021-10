Ciudad de México, 6 de octubre.- Todos los partidos políticos deben elegir un bando en la discusión sobre la reforma eléctrica planteada por el Gobierno federal, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre si el PRI es el partido que decidirá si se aprueba o no la reforma planteada por su administración, el titular del Ejecutivo sentenció que todos los partidos deben elegir de qué lado están y hacerlo público.

“Bueno, y de esto se deriva el que el PRI o los legisladores del PRI, o los legisladores en general, no sólo de un partido, tienen que definirse, tienen que colocarse en su sitio, no hay para dónde hacerse. Como decía Juan Álvarez, esta ancheta es tan angosta que no hay ni para dónde hacerse.

“¿Estás a favor de las empresas extranjeras que reciben subsidio y que nos pueden llevar a una crisis de apagones o de aumento en las tarifas, como está sucediendo en España?”, sentenció López Obrador.

Adelantó que el próximo lunes en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional estará la totalidad del gabinete de energía para explicar en qué consiste y los alcances de su propuesta de reforma eléctrica.

Con la información que se brinde, la población podrá juzgar cuál es la postura de los partidos políticos, y si defienden o no al sector público de la generación eléctrica.

Si se decide apoyar a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, vamos a tener la garantía de que no va a faltar la energía eléctrica, que no van a haber apagones, pero además de que no va a aumentar el precio de la luz, que ese es el compromiso que he asumido.

“Entonces, los legisladores van ahora a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario, o están a favor de las empresas, de los grupos de intereses creados”, recalcó López Obrador.

Llamó a que los legisladores voten sin importar la postura que dicten sus dirigentes de partido.