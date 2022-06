Mérida, 12 de Junio 2022.- El líder nacional del PAN, Marko Cortés confió en que Yucatán está totalmente “blindado” para que Yucatán siga siendo gobernado por una administración de extracción panista y evitar, así, el “morenavirus” en los comicios locales de 2024.

Presente en el encuentro de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) de su partido, Cortés sostuvo: “Nosotros vemos perfectamente bien blindado a Yucatán del morenavirus destructivo, lo veo bien cerrado”.

Y dijo que lo ve así, porque “aquí no quieren vivir la inseguridad que se ve en los estados donde gobierna Morena, realmente es desastroso, donde llega a gobernar Morena, todos los problemas incrementan.

“Se desata el crimen organizado, se desata la violencia, se generan municipios en donde no hay otra forma de control que no sea el crimen y eso no lo quieren los yucatecos.

“Está muy claro, y lo digo con mucha claridad; Yucatán se pinta aparte y por eso no veo un solo riesgo de que aquí pueda llegar Morena con su mal estilo de gobernar”, confió.

Acompañado de correligionarios locales y de otros estados que participaron en el cónclave de municipios panistas, Cortés tuvo también palabras de elogio para el gobernador Mauricio Vila Dosal, reconocido ayer por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, como un eventual presidenciable para 2024.

Por supuesto que Vila es una de nuestras cartas fuertes, tenemos muy buenas opciones, es Mauricio Vila uno de los mejores gobernadores, pues es una muy buena carta. (Infoqroo)