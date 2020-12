El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez pidió a los mexicanos que se tomen en serio al Covid-19, y que no hagan reuniones ni congregaciones de personas, ni relajen las medidas de prevención de contagios.

Retomó la petición del presidente de México,Andrés Manuel López Obrador,de que los partidos donen parte de los recursos que se les otorgan cada año, para la atención a la enfermedad en los hospitales públicos.

En conferencia de prensa, el funcionario fue cuestionado sobre las declaraciones del jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el sentido de que el país debe tomarse muy en serio la pandemia por coronavirus.

López Gatell respondió que este llamado está dirigido a la población, al señalar que no es momento de relajar la atención o disciplina a estas medidas.

“La sociedad debe reaccionar ante esto. El doctor Tedros no es que me lo diga a mí, al secretario de Salud o al presidente. Si quisiera hacerlo, quizá habría mandado un comunicado diplomático, si fuera ese el caso. Hay que tomárselo en serio, no es momento de hacer bodas ni festejos, ni empezar a tener congregaciones”, dijo.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud ha confirmado 1 millón 113 mil personas han sido clasificadas como casos confirmados, 105 mil 940 defunciones a consecuencia de las complicaciones que produce esta enfermedad; y más de un millón 356 mil personas negativas.