CIUDAD DE MÉXICO, 22 de septiembre.— El ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam obtuvo una suspensión provisional del procedimiento iniciado en su contra.

Ahora, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, debe esperar a que la jueza de amparo que otorgó la suspensión resuelva si concede la protección de la justicia al ex funcionario contra la vinculación a proceso que le fue dictada por los presuntos delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia, derivados del caso Ayotzinapa.

La juzgadora concedió un plazo de 48 horas para que la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez de control rindan sus informes sobre el caso.

Asimismo, programó para el próximo 28 de septiembre la audiencia incidental, donde resolverá si otorga al ex procurador la suspensión definitiva.

La jueza también admitió a trámite el amparo que Murillo Karam promovió contra la resolución donde se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La FGR señaló al político hidalguense de ser el presunto el autor intelectual de la llamada “verdad histórica” del caso Iguala, y que supuestamente de forma premeditada, ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 estudiantes normalistas.