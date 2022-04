La influencer Sam Barrios denunció a través de sus redes sociales a su exnovio Carlos Alberto Muñoz, luego de que le propinara una golpiza que le dejó moretones y contusiones muy fuertes en la cara, brazos y piernas, al punto de causarle llagas.

Sam Barrios, originaria de Guanajuato, contó que, durante largo tiempo, su exnovio la golpeó en muchas ocasiones y que, pese a que ella intentó alejarse de él, yéndose a vivir a Playa del Carmen, él la localizó y la hizo volver a León.

En Instagram, la influencer compartió su historia, junto a unas fotografías que dan cuenta de la gravedad de sus lesiones.

Sam Barrios explicó a sus seguidores que había desaparecido por un tiempo de las redes sociales porque estaba físicamente muy golpeada, al tiempo que dijo sentirse cansada de callar.

Es muy difícil para mí expresar, hablar de mi situación, no tengo las palabras para hacerlo, por la violencia que mi expareja ejerció en mi durante más de un año. Estoy cansada de quedarme callada o agachar la mirada durante todo este tiempo o el simple hecho de ser juzgada sin saber la situación del todo el daño que esta personas me hizo, tanto psicológico y físico.

Sam dijo que su expareja la amenazó de muerte y también a su familia, por lo que lo hacía responsable, en caso de que le pasara algo. Ésta es una fotografía del presunto agresor, la cual compartió la influencer en sus redes sociales:

Sam mostró unas fotografías con las que evidencia el daño que le hizo su exnovio. Contó que, en cuanto pudo recuperarse de la golpiza que recibió, pudo escapar.

“Logré escapar de la última vez que me golpeó, sabía que si no lograba volver a escaparme de él, quizá ya no estuviera viva”.