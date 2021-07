CIUDAD DE MÉXICO.- Pese al crecimiento del número de contagios de Covid-19, el confinamiento será menos severo y ya no cerrarán actividades como la educación, aseguró el subsecretario de salud, Hugo López Gatell.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, López Gatell puntualizó que el semáforo epidemiológico que establece las condiciones de la enfermedad en cada estado de la República será modificado para que, pese a estar en rojo, se mantengan actividades como las clases escolares.

“Incluso en el color más alto de la escala ya no implica cierres absolutos y hay actividades públicas, en particular la educación, que ya no serán sujetas a cierre, en el mismo contexto que fueron consideradas las actividades económicas esenciales, cuando el confinamiento fue severo”, insistió López Gatell.