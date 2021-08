El poder judicial está podrido, echado a perder, adolece de corrupción, de nepotismo, y están “aburguesados”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa desde Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Los conceptos fueron vertidos por el titular del Ejecutivo al ser cuestionado acerca de la sustitución del presidente del Tribunal Electotal y de la posibilidad, aún abierta en ese momento, de que Arturo Zaldívar extendiera su periodo al frente de la Suprema Corte de Justicia.

“Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Zaldívar, que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial que urge, porque jueces, magistrados, ministros, están echados a perder. Hay excepciones honrosas, pero por lo general el Poder Judicial está podrido, o sea, muchísima corrupción en los jueces, no representan al pueblo y, la verdad, la Corte sigue siendo la Suprema Corte si acaso del derecho, pero no de la justicia”, sentenció el presidente la mañana del viernes.