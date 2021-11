CIUDAD DE MÉXICO, 15 de noviembre.-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que si los diputados no aprueban la reforma eléctrica impulsada por su gobierno “van a afianzarse como buenos salinistas“.

“Ayer Moreira, que es el que manda en el PRI, amenaza y dice, como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica, pues si no es conmigo, es con el pueblo”, dijo López Obrador en conferencia matutina.

“Si no aprueban la reforma eléctrica van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al acuerdo del poder público, van a afianzarse como buenos salinistas y van a terminar de darle la espalda a Cárdenas, López Mateos”, dijo.

El mandatario federal lamentó que un partido que surgió de un movimiento revolucionario termine como “defensor de saqueadores” y le dé la espalda al pueblo.

“¿Qué significa que no aprueben la reforma eléctrica? Que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, sobre todo españolas”, dijo.

Agregó que “si ellos van a seguir con el salinismo como política, nosotros vamos a seguir defendiendo al pueblo y cero corrupción, a robar a otra parte”.

Sobre el presupuesto dijo que se trata de dinero del pueblo y que el gobierno solo es administrador.

“Durante mucho tiempo de pensó, y algunos todavía siguen con esa idea, que el presupuesto es dinero del gobierno. No. ¿Qué sucedía? Que ese dinero, que es del pueblo, no le llegaba al pueblo, se dedicaba a otras cosas, se quedaba arriba para beneficio de las minorías”, señaló.

Celebró que la aprobación del PEF 2022 se haya dado con bastantes votos en contra.

El presupuesto fue aprobado la madrugada del domingo con 273 votos a favor y 214 en contra, el decreto fue turnado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor el 1 de enero.

Con ello se consumaron los recortes por más de 8 mil millones a órganos y poderes autónomos, principalmente el Instituto Nacional Electoral (INE), con una reducción de 4 mil 193 millones, y el Poder Judicial, con 3 mil millones de pesos menos.

“Anoten bien la fecha, 14 de noviembre de 2021, porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador”, sentenció el vicecoordinador panista Jorge Triana desde la tribuna.

Al iniciar la votación, PAN, PRI y PRD abandonaron el salón sesiones, aunque sus legisladores registraron sus votos vía remota en el tablero electrónico. La coalición Va por México mantuvo sus reservas a lo largo del sábado a fin de evitar la aprobación del presupuesto como “regalo de cumpleaños” para el Presidente.