Ciudad de México.- En su llamado a convertir a la sociedad en algo mucho mejor, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ser aspiracionista produce mucha infelicidad.

Desde su conferencia matutina, el mandatario consideró que la mamá y el papá del diablo son la ambición desmedida al dinero, cuando las personas deben solo preocuparse porque en su casa no falte lo necesario.

La mamá del diablo, el dinero, la ambición desmedida al dinero, a eso me refiero cuando planteo que hay que luchar por una sociedad mejor, no materialista; no buscar progresar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, triunfar, el fin justifica los medios; no, hay que tener lo necesario para vivir, para mantener a la familia, que no falte nada en la casa, a los hijos vivir al mismo tiempo con mucha dignidad, con valorales, con moralidad, que no nos obnubile el dinero (…) la ambición al dinero desmedida, el querer salir adelante, destacar a como sea, pasando por encima de todos, ese aspiracionismo produce mucha infelicidad”, expuso.