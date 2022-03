El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la élite en España “no se ha portado bien con México“, la cual vio al país como tierra de conquista en pasados Gobiernos neoliberales.

Volvió el tema España a la 'mañanera'. El presidente López Obrador acusó que las élites "no se han portado bien con nuestro pueblo", razón de la 'pausa' planteada en la relación. Los acusó de interferir hasta en la política mexicana. "Vámonos respetando" pic.twitter.com/rCJYBugSCR — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 30, 2022

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que fue por los presuntos abusos de empresas españolas, siendo la razón principal por la que decretó una “pausa” con España.

“Siempre hemos separado al pueblo español con las élites del poder económico y político en España, son dos cosas distintas,. Respetamos mucho al pueblo español. que es admirable, sobre todo los migrantes que salen adelante con trabajo como todos los migrantes del mundo, que son seres excepcionales”, expuso.

La élite en España no se ha portado bien con México y nuestro pueblo. Primero porque han abusado y empresas, bancos, han sacado ganancias exageradas de México, y se han metido en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, han hecho hasta política en México. Una vez le dije al presidente de Iberdrola que era ofensiva que su empresa haya contratado al expresidente Calderón, que eso era ofensivo para México”, dijo.

“Actuaban con mucha prepotencia y pensaban que México era tierra de conquista y ya no lo es, por eso la pausa, que es buen para todos, para que nos ubiquemos, primero nosotros y que no dejemos de pensar que somos un país independiente, libre, soberano, y que no actuemos como acomplejados, pensando de que debemos de seguir rindiendo pleitesías a Gobiernos extranjeros, porque se llegó al colmo”, refirió.

López Obrador reiteró que no hay una ruptura en las relaciones diplomáticas con España, quien es el segundo inversor extranjero en México, detrás de Estados Unidos, con 76 mil millones de dólares acumulados hasta el cierre del tercer trimestre de 2021, lo que representa el 12 por ciento de la inversión extranjera directa.