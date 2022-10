CIUDAD DE MÉXICO, 10 de octubre.— El periodista Enrique Galván Ochoa reveló en Aristegui en Vivo cuáles fueron los verdaderos motivos de Tatiana Clouthier para renunciar a su puesto como secretaria de Economía.

El periodista dijo que el pasado viernes, después de que Clouthier renunció, tuvo oportunidad de hablar con ella y explicó sus razones para dejar la titularidad de la Secretaría de Economía.

-¿Cuál fue la gota que derramó el vaso?- le preguntó Galván Ochoa.

-No fue una gota, fue un chorro- respondió Clouthier.

Enrique Galván Ochoa informó que en la conversación telefónica que tuvo con Clouthier, la ex secretaria acusó que alrededor del presidente Andrés Manuel López Obrador hay un grupo al que calificó como una jauría que impide avances.

“Ya no sumaba, como dije en mi renuncia, una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos, les llevan mentiras y además todos están metidos en la sucesión presidencial”, declaró Clouthier.

El periodista Enrique Galvan Ochoa informó que tras pasar el fin de semana en Monterrey, Tatiana Clouthier vuelve hoy a la Ciudad de México para comenzar con la entrega-recepción en la Secretaría de Economía.

Tatiana Clouthier confirmó su renuncia el jueves pasado durante la conferencia matutina del presidente López Obrador.

“Uno debe saber cuándo retirarse. Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra”.

“Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío y el de Yoris siempre receptivo para ti y para Beatriz”, dijo Clouthier al despedirse.

Su relevo será Raquel Buenrostro, quien hasta el viernes fue la titular del Servicio de Administración Tributaria.