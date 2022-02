El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el senador Republicano de Estados Unidos, Ted Cruz, es un “metiche” que “está auspiciando la discordia” al opinar sobre México.

El mandatario llamó a los estadounidenses y a los mexicanos que viven en ese país a evitar apoyar a un político que es “chueco”.

“Está auspiciando la discordia, que lo tomen en cuenta si este señor quiere seguir siendo senador, gobernador, presidente, no estén pensando en una persona así”, dijo.

La semana pasada Ted Cruz acusó al Presidente de México de impulsar agresiones en contra de periodistas a través de un discurso “estigmatizante” y llamó Joe Biden, mandatario de Estados Unidos, a presionar a su homólogo.

López Obrador dijo la semana pasada que “es un timbre de orgullo” que Ted Cruz lance críticas sobre su gobierno.

Si él hablara bien de mí, si él me alabara a lo mejor me pondría yo a pensar que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal; la verdad sí me produce orgullo”, precisó.