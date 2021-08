Por medio de sus redes sociales, Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de México, informó que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador “lo quiere meter a la cárcel” debido, argumentó, a que no quiere que se convierta en candidato presidencial en 2024.

Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor. pic.twitter.com/QBSOYxnXOZ — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 21, 2021

“Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024”: Anaya

Su publicación la acompañó con un video en donde se ve al político blanquiazul argumentar sus señalamientos: “López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de dos testigos balines. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024, no quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar, porque no le gusta lo que digo”, destacó Anaya.

Anaya asegura que “no hay más argumento para perseguirme que lo dice en su declaración el corrupto y mentiroso de Lozoya, el pretexto es lo de menos. (…) Lo que más le molesta es que le recordemos que su principal promesa, la de acabar con la corrupción, resultó un fraude: ahí están las casas de Bartlett, las de Irma Eréndira, y sus hermanos, los dos hermanos,”señaló.

“Lo que está pasando es que si eres incómodo para un presidente que está obsesionado con tener todo el poder, que no soporta que lo critiquen, que nos ha dicho que o estás con él o estás contra él, la salida es esa, quitarte del camino. Así lo hace todos los días en ‘La Mañanera’: miente, divide, insulta,” se escucha en la grabación.

Finalmente Anaya destacó que se va a ausentar de la política para probar su inocencia: “Otra vez voy a probar mi inocencia, quienes me apoyan les pido su comprensión, voy a estar fuera una temporada, espero que sea muy breve, no es lo que me hubiera gustado, en lo personal, sobre todo en lo familiar, es una decisión muy dura, pero a ese nivel se está degradando al política en México (…) Porque si me dejo me van a quitar mis derechos políticos y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en tres años. Entonces, lo que voy a hacer es presentar pruebas muy contundentes para desenmascararlos y en cuanto les gane voy a poder reanudar mi recorrido por todos los municipios de México,” concluyó Ricardo Anaya.