CIUDAD DE MÉXICO, 23 de noviembre.— Los senadores del PAN informaron que impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador por el cual se consideran de interés público y seguridad nacional todas las obras de infraestructura de su gobierno, como el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

“Es un acuerdo autoritario”, afirman los senadores panistas.

La noche de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó como de interés público y de seguridad nacional la realización de los proyectos y obras prioritarias encabezadas por su administración. Con dicha acción, el ejecutivo federal podrá blindar la información relacionada con su desarrollo, además de permitir la emisión de permisos o licencias provisionales, en menos de cinco días, para dar pronto inicio a su construcción.

En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Ejecutivo Federal publicó el acuerdo que “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México” por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. La vicecoordinadora de la bancada panista, Kenia López Rabadán, publicó en redes sociales un mensaje en el que advierte que el presidente López Obrador no puede pisotear la Constitución.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República denunció que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación “es autoritario y busca generar opacidad escudándose en la ‘Seguridad Nacional’.

Por su parte, la senadora del PAN Xóchitl Gálvez aseguró que este decreto constituye “un golpe más de la 4T contra la transparencia y la rendición de cuentas. Este Gobierno se encamina cada vez más hacia el autoritarismo”.

Denunció que “con el pretexto de seguridad nacional, podrá hacer obras en materia de puertos, aeropuertos, trenes, vías de ferrocarril, energía, salud, turismo. No tendrá que estar en consultas con los pueblos indígenas, no tendrá que presentar manifestaciones de impacto ambiental, podrá brincarse los permisos de los municipios y de los estados, y después de un año, quizá, regularizarlas”.