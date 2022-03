El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que el Gobierno de México otorgará apoyos a periodistas que no tengan seguridad social en el país.

No puede haber justicia si no se busca la igualdad. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 23, 2022

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador apuntó que dichos apoyos saldrá del presupuesto federal, y que ya se está siendo analizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Vocería de Presidencia de la República.

“Estamos viendo esto último en el IMSS, viendo cómo podemos garantizar la seguridad social a periodistas destinando una parte del presupuesto de publicidad que tiene el Gobierno, ya no es mucho, ya no es como antes, pero sí nos puede alcanzar para pagar una especie de rima, cuota y garantizar la seguridad social de los periodistas que no cuentan con la seguridad social”, expuso.

Pronto vamos a darlo a conocer, porque vamos a destinar una parte de la partida del presupuesto. En la mayoría de los medios sí tienen seguridad social, tienen cuando menos seguro, esto es porque hay muchos periodistas independientes, ellos mismos son sus patrones y viven al día, y no tienen para la seguridad social”, dijo.

El jefe del ejecutivo federal mexicano exigió a los dueños de medios de comunicación otorgar seguridad social a los periodistas: es que si son empresarios deben tener a sus trabajadores en el IMSS y garantizarles todas ls prestaciones como cualquier otro trabajador por ley”.

México vive una situación inédita de violencia contra los periodistas. Desde el año 2000 hasta la fecha, se han documentado 151 asesinatos de periodistas en el país, en posible relación con su labor profesional.

Del total, 139 son hombres y 12 son mujeres. De estos, 47 se registraron durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 31 en el actual de López Obrador (2018-2024).