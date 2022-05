Al señalar que “me habían engañado” y se burlaron del gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que procederán legalmente contra la empresa Calica, de la estadounidense Vulcan, porque no detuvo extracción de material como se habían comprometido en Quintana Roo.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que este viernes fue alertado de que la empresa estadounidense continuaba extrayendo material, por lo que realizó un sobrevuelo por la zona y se detectó un barco carguero.

Acusó que los ambientalistas “alcahuetes” no protestaron por la afectación al medio ambiente que provocaron Xcaret y Calica.

El pasado 22 de abril, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció que se había llegado a un acuerdo con Calica para que el banco de material se convirtiera en parque turístico para no sacar la grava.

“Ya los conocemos a estos farsantes; entonces, pero no solo es Xcaret, es otra empresa, Calica, Vulcan, la empresa constructora más importante de Estados Unidos, que tiene un banco aquí, que está extrayendo grava para las carreteras de Estados Unidos y recibió permisos de los gobiernos neoliberales y los ambientalistas nunca jamás dijeron nada y es una destrucción al territorio sin precedente”, aseguró este lunes López Obrador.

“Y lo siguen haciendo, acabo de estar el fin de semana y me habían engañado de que ya no estaban extrayendo material y pasaba yo por ahí, sobrevolaba siempre, como tres veces, y en efecto, estaba todo parado, las grúas paradas, todo parado, pero ahora pasé, quizá no sabían, o fue porque pasamos el viernes, y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material, vi cómo están cargando un barco”, declaró.

Instruyó a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, para que se proceda de inmediato contra la empresa Calica.

“Se va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente. Además, es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país”, dijo.