CIUDAD DE MÉXICO, 6 de diciembre.— Antes de que termine su administración, el llamado régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador “tenderá a desgajarse”, a pesar de su popularidad, afirmó el ex legislador Porfirio Muñoz Ledo, ex líder nacional del PRI, PRD y Morena y fundador de estos dos últimos partidos políticos.

Al recibir la Medalla al Mérito Ciudadano Benito Juárez por Movimiento Ciudadano, Muñoz Ledo mencionó que pese a la concentración masiva en el Zócalo el pasado miércoles, el mandatario tabasqueño ya resiste el abandono de poder.

“¿Por qué el ciudadano jefe del Estado nos receta con un ‘zocalazo’?, que no es un prodigio de popularidad, sino un prodigio de organización. Algo teme y lo lamento; yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder, de manera que ya no es prematura sabiendo, además, que el nivel de concentración de poder que existe en México no es irrepetible, que no por fuerza de la política, de la economía, de la sociedad y de las ambiciones, este régimen de concentración de poderes tenderá a desgajarse en los próximos años”, enfatizó.

Agregó que tras ello México vivirá una oportunidad de cambio verdadero. “Viviremos, entonces, una gran oportunidad que necesitamos todos reflexionar. Se acaba un periodo de concentración de poderes. ¿Por qué camino volveremos a instaurar la República¿Cuál será la función del estado en un mundo globalizado y neoliberal? (…) Esa es la respuesta que debemos encontrar”.

Durante su discurso en una reunión de Movimiento Ciudadano, el exdiputado, a quien lo calificaron como arquitecto de la transición democrática, dio que la República invita a consenso, necesita serenidad y “no puede estar sometido a vaivenes pasajeros ni a neurosis política”.- Información tomada de Forbes.