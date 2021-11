Un juez federal decretó prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex); medida cautelar solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Agronitrogenados.

José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, dijo que por lógica no podía imponer otra medida cautelar, porque ya está sujeto a la prisión preventiva por el caso Odebrecht, o de lo contrario lo dejaría en el “limbo”.

Indicó que esto lo beneficiará en su proceso, porque podrá ser utilizado para contabilizar el tiempo que lleva interno en caso de que se emita una sentencia en su contra.

El juzgador ordenó retirar el brazalete electrónico que porta Emilio Lozoya -quien vestía de color beige-, pues ya está Interno en el penal, y que se le devuelvan sus documentos migratorios.

La FGR argumentó que existe riesgo fundado de fuga por su amistad con el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, y otros empresarios.

Sin embargo, Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Lozoya indicó que su cliente no guarda alguna relación con el ex presidente Peña, ya que el ex mandatario es el más denunciado por su cliente a raíz del caso Odebrecht.

Ontiveros Alonso entregó una carpeta a la FGR y a la representación jurídica de Pemex, con la intención de llegar a un acuerdo reparatorio y para ello ofreció entregar un inmueble con un valor de 3.4 millones de dólares, valor que es superior que al daño patrimonial causado.

Por su parte, Emilio Lozoya declaró que su intención de reparar el daño no implica su responsabilidad sino colaborar con la autoridad.

Audiencia en el reclusorio Norte

El ex funcionario acudió a una audiencia en el reclusorio Norte, donde el ex funcionario permanece desde el 3 de octubre por el caso Odebrecht. Previo a la comparecencia los abogados de Lozoya ya habían informado las intenciones de su cliente de ofrecer reparar el daño patrimonial causado a la paraestatal.

Durante la audiencia la FGR reveló que la defensa de Emilio Lozoya apeló ante un tribunal unitario la imposición de prisión preventiva justificada en el caso Odebrecht, lo cual les fue notificado hoy.

En julio de 2020, el ex director de Pemex fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra venta de la planta chatarra de Agronitrogenados.

Según la causa penal, por la venta de la planta de fertilizantes se le imputó por supuestamente recibir un soborno de 3.5 millones de dólares por parte de Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA).

La FGR alegó que la compra provocó un daño a Pemex por casi 8 mil millones de pesos porque la planta era obsoleta, ya que tenía 14 años sin estar en funciones.