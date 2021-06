Ha pasado ya año y medio de la polémica desatada por la obra La Revolución, del pintor chiapaneco Fabián Cháirez, a la que muchos rebautizaron como “Zapata gay”, y pese a que la pandemia paralizó al mundo el trabajo del artista visual no se detuvo ni su visión en la que busca cuestionar la “masculinidad tóxica”.

Cuando esto se volvió masivo y cuando la discusión sobre género-arte permeó muchos rincones de no sólo de México, sino del mundo, me di cuenta que era un tema importante y más aun seguir trabajando estos temas, continuar abordándolos, seguir insistiendo en ellos, porque hay muchos lugares que todavía debemos de ganar como población y como minoría”.

Aunque sin asistir él presencialmente, durante 2020 Fabián tuvo tres exposiciones en Europa de su obra, en Barcelona, Cataluña y Bruselas, y desde el 19 de junio hasta el pasado viernes, su cuarta exposición en Londres, Reino Unido, en la UK Mexican Arts Society.

La exposición estaba planeada desde principios de 2020, pero la pandemia la aplazó. Hoy, con su trabajo ya reconocido a nivel internacional, recuerda que, en algún momento, su temática afín a la comunidad LGBTQ+ fue cuestionada.

Muchas galerías y gestores me recomendaban que no me encasillara como en temas LGBT porque decían que las posibilidades… se me iban a cerrar muchas puertas, entonces es algo con lo que siempre estoy luchando, abrir puertas para estos temas, creo que poco a poco los coleccionistas empiezan a tomar interés en estos temas”.

Aunque considera que tiene obras que rebasan la famosa La Revolución, asegura que la polémica viene de pensamientos conservadores. “Creo que son las personas conservadoras, por lo general, las de derecha, quienes nada más quieren que todos encajen en un molde y creo que son las personas que más se escandalizan, cuando les muestras que hay mucha gente que nos salimos de ese molde, de esas cuatro paredes, que ellos quieren imponer”.

Durante el confinamiento prefirió que su pintura no estuviera influenciada por lo que sucedía en el mundo.

Creo que gracias a mi obra no me he vuelto loco, pude generar esta serie (Other Colours) a partir de la cuarentena y pues mis reflexiones siguen siendo las mismas, creo que en cuanto temática no influyó tanto la pandemia, sino creo que también enriqueció un poco, porque me di la oportunidad de explorar con una nueva paleta con nuevos temas y creo que eso más bien suma a mi obra”.